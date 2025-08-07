В 11 городах России будут восстановлены исторические здания

«Авито Услуги» и благотворительный фонд «Том Сойер Фест — Наследие» запустили совместный проект по привлечению профессиональных мастеров и волонтеров к реставрации

«Авито Услуги» и благотворительный фонд «Том Сойер Фест — Наследие» запустили совместный проект, который позволит привлечь профессиональных мастеров и волонтеров к восстановлению исторических зданий в 11 городах России: Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Твери, Калуге, Челябинске, Тобольске, Клюксах (Калужская область), Тотьме (Вологодская область) и деревне Ипатово (Республика Коми). Восстановительные работы будут проходить в старинных зданиях различного назначения: в усадьбе XVIII века в Клюксах; в школе, построенной в 1905 году в Ипатово; в деревянных домах, возведенных в разные исторические периоды. Все объекты — важная часть туристических маршрутов этих городов.

«Том Сойер Фест» — волонтерское движение, в рамках которого с 2015 года активисты, представители власти и бизнеса объединяются для восстановления исторических зданий. Проект не только возрождает архитектурные памятники, но и способствует развитию культурного туризма, сохранению самобытности российских городов и формированию бережного отношения к историческому наследию. Активисты движения координируют восстановительные проекты, работают на них, привлекают к ним волонтеров и общественное внимание. Есть отделение «Том Сойер Феста» и в Казани.

Ремонтные работы будут профинансированы «Авито». Специалисты с платформы помогут отремонтировать фундамент, кровлю, крыши и окна, заменить венцы, установить водосточную систему. Исполнители, подобранные через сервис, помогут смонтировать мозаичное панно, которое украшало главный вход в ресторан «Балканы», открытый в 1967 г. в Ростове-на-Дону. В дальнейшем одна из самых старинных мозаик города будет установлена в центре донской столицы, став новой достопримечательностью.

— Мы гордимся тем, что поддерживаем такие проекты, как «Том Сойер Фест». Это не просто о восстановлении городской среды — это о том, как мы все вместе можем сделать города лучше. Мы готовы инвестировать в сохранение архитектурного наследия, потому что это касается каждого из нас» — говорит Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Крупный ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

