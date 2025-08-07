В Татарстане зафиксировано значительное снижение цен на ряд продуктов

По данным Татарстанстата, за последнюю неделю в республике наблюдается существенное изменение цен на основные продукты питания.

Фото: Динар Фатыхов

По данным Татарстанстата, за последнюю неделю в республике зафиксировано существенное изменение цен на продовольственные товары. Отмечается общая стабилизацию ситуации на рынке продуктов питания.

Наиболее заметное снижение цен коснулось овощного ассортимента. Так, картофель подешевел более чем на 17%, его стоимость снизилась с 64,71 до 53,63 рублей за килограмм. Значительно упали цены на морковь (на 11,67%) и свеклу (почти на 10%). Стоимость капусты белокочанной уменьшилась на 8,37%.

Сезонное снижение затронуло также свежие помидоры и огурцы. Помидоры стали дешевле на 7,16%, а огурцы — на 4,67%. При этом цены на другие овощи также демонстрируют положительную динамику.

На базовых продуктах питания наблюдается умеренное снижение стоимости. Сахар-песок подешевел на 1,2%, мука и рис также показали отрицательную динамику цен.

В категории мясных продуктов изменения оказались незначительными. Свинина подорожала на 0,35%, говядина практически не изменилась в цене. При этом куры стали немного доступнее.

Молочная продукция демонстрирует разнонаправленную динамику. Сметана и сыры показали небольшой рост цен, в то время как творог незначительно подешевел. Стоимость молока пастеризованного увеличилась незначительно — менее чем на 1%.

Стабильными остались цены на баранину и ржаной хлеб. Практически не изменились цены на водку.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане картофель стал лидером по росту цен за последний год. По данным исследования, проведенного Татарстанстатом, в июне 2025 года его стоимость увеличилась на 209% по сравнению с июнем 2024 года.

Дмитрий Зайцев