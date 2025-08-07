Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с Рустамом Миннихановым
По словам Хуснуллина, обсуждались планы по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом зампред правительства России написал в своем телеграм-канале.
По словам Хуснуллина, Татарстан продолжает демонстрировать впечатляющие результаты в строительстве жилья, модернизации коммунальной инфраструктуры и программах благоустройства.
В ходе встречи особое внимание было уделено обсуждению ключевых аспектов социально-экономического развития республики. Основной темой стало планирование реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее «Реальное время» рассказывало, что в первом полугодии татарстанцы взяли ипотеку на 50 млрд рублей, или в два раза меньше, чем годом ранее (106 млрд).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».