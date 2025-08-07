В Татарстане в выходные сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами

Малоподвижный циклон будет обеспечивать теплую, но нестабильную погоду с грозами и кратковременными дождями

Фото: Михаил Захаров

Гидрометцентр Татарстана предупредил о сохранении неустойчивой погоды на территории региона в ближайшие дни. Малоподвижный циклон будет обеспечивать теплую, но нестабильную погоду с грозами и кратковременными дождями различной интенсивности, местами с сильными ливнями. В ночные и утренние часы местами ожидаются туманы. Днем воздух прогреется до 29 градусов.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

8 августа (пятница): местами грозовые дожди с кратковременными усилениями ветра при грозах до 15—20 м/с, локально возможен град, днем и вечером местами в северных и восточных районах РТ пройдут сильные дожди и ливни. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Температура воздуха ночью до 15, днем до 27 градусов.

9 августа (суббота): циклон сместится дальше на восток. Ночью в восточных районах РТ еще сохранятся дожди с грозами. Днем республика окажется в гребне повышенного давления, но местами прогнозируется слабый дождь. Температура воздуха ночью до 12, днем до 26 градусов.

10 августа (воскресенье): ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, днем в отдельных районах — с грозой. Температура воздуха ночью до 12, днем до 25 градусов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в начале следующей недели в регионе сохранится умеренно теплая неустойчивая погода с дневными температурами от 20 до 25, временами с дождем.

Рената Валеева