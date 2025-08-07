Новости общества

В Казани временно приостановлено движение трамваев №3 и №5 из-за ДТП

10:50, 07.08.2025

На улице Тукая, 57а в направлении улицы Саид-Галеева «Газель» совершила наезд на пешехода

Фото: Динар Фатыхов

Движение трамвайных маршрутов №3 и №5 временно приостановлено на улице Тукая в Казани из-за ДТП. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

На улице Тукая, 57а в направлении улицы Саид-Галеева «Газель» совершила наезд на пешехода, находившегося на трамвайных путях.

На балансе предприятия находится 132 км трамвайных путей, из которых 70 км имеют предельный износ. Общая потребность в обновлении путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта оценивается в 6 млрд рублей.

Рената Валеева

