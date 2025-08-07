Трамп предложил 100% тариф на импорт чипов и освободил инвесторов в США

Компании, строящие или планирующие производство в США, включая Apple, Samsung и SK Hynix, получат льготу

В понедельник Дональд Трамп анонсировал возможный ввод 100% тарифа на импорт полупроводников. Он уточнил, что освобождение от пошлины получат компании, которые уже производят чипы в США или обязались построить заводы на территории страны. В качестве примера он привел планы Apple инвестировать дополнительно $100 млрд в свои американские мощности.

По словам торгового представителя Южной Кореи, Samsung Electronics и SK Hynix не попадут под новые 100% тарифы благодаря действующим соглашениям между Вашингтоном и Сеулом. Это решение распространяется на компании, имеющие существенные объёмы производства или проекты в США.

После объявления Трампа акции SK Hynix сначала упали на 3,1% из-за опасений по поводу новых пошлин. Позже южнокорейский посол по торговле подтвердил, что компания будет освобождена от тарифа, и акции частично восстановили позиции.

Ожидается, что аналогичные льготы получат Taiwan Semiconductor Manufacturing и Nvidia благодаря их объектам и проектам в США. По последним данным, на долю США приходится около 12% мирового производства чипов.

Артем Гафаров