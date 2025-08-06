В Китае откроют первый исследовательский центр шашлыка

Цель центра — поднять искусство приготовления барбекю на новый академический уровень

Фото: Артем Дергунов

Юэянский открытый университет в провинции Хунань запускает первый в Китае исследовательский центр барбекю, который будет готовить специалистов по шашлыку. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Центр, созданный в сотрудничестве с ассоциацией барбекю города Юэян, предложит программу обучения, которая продлится два с половиной года, включая полгода стажировки. Каждый год планируется принимать от 50 до 100 студентов как выпускников средних школ, так и действующих специалистов, желающих повысить свою квалификацию.

Цель центра — поднять искусство приготовления барбекю на новый академический уровень. В Китае барбекю известно как шаокао и является популярной уличной едой, его рецепты варьируются в зависимости от региона. Шашлычки, или чуань, готовят из различных ингредиентов, включая свинину, баранину, говядину, курицу, тофу, креветки и овощи.

По данным Grand View Research, доход китайского рынка барбекю в 2024 году составит $421,9 млн, а к 2030 году ожидается рост до $606,5 млн.

Анастасия Фартыгина