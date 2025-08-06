В России могут учредить орден имени князей Бориса и Глеба для награждения политиков

Князья Борис и Глеб отказались от борьбы за власть, заложив нравственные основы российской государственности

Фото: Михаил Захаров

В честь дня памяти первых русских святых — князей Бориса и Глеба, который отмечается 6 августа, Михаил Иванов, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», предложил создать новый общественный орден. Он будет вручаться политикам, проявляющим «государственную мудрость и готовность к разумным компромиссам во имя национальных интересов», пишет RT на русском.

Иванов уточнил, что князья Борис и Глеб отказались от борьбы за власть, заложив нравственные основы российской государственности.

— Они показали, что христианские ценности должны стоять выше политических амбиций, — подчеркнул он.

По мнению Иванова, подвиг святых продолжает вдохновлять Россию спустя тысячу лет. Он также акцентировал внимание на том, что современные уроки их жертвы остаются актуальными.

— В эпоху глобальных вызовов Россия, как и во времена Бориса и Глеба, демонстрирует способность жертвовать сиюминутными интересами ради стратегических целей, — добавил он.

Депутат напомнил о традициях, связанных с этим днем, которые имеют земледельческий характер. Этот день часто ассоциируется с грозовой погодой, что отвлекает от сельскохозяйственных работ и позволяет уделить время молитве и домашним делам.



Анастасия Фартыгина