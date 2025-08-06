В Татарстане напомнили о повышенных стипендиях для будущих педагогов

На реализацию данной программы в бюджете республики предусмотрено 146,6 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане вводится дополнительная мера поддержки студентов-целевиков, обучающихся в вузах по педагогическим направлениям. Им будут выплачиваться специальные стипендии, сообщили в Минфине республики.

Стипендии в размере 15 тысяч рублей будут назначены студентам, обучающимся по программам высшего образования с педагогическим профилем и заключившим договор о целевом обучении. Согласно договору, после окончания вуза выпускники обязаны отработать не менее пяти лет в муниципальных образовательных организациях Татарстана по специальности, полученной в процессе обучения.

Выплаты стипендий будут производиться на основании результатов промежуточной аттестации. Это позволит поощрять успехи в учебе и мотивировать студентов к дальнейшему совершенствованию.

На реализацию данной программы в бюджете республики предусмотрено 146,6 млн рублей.

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Рената Валеева