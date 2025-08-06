В Татарстане напомнили о повышенных стипендиях для будущих педагогов
На реализацию данной программы в бюджете республики предусмотрено 146,6 млн рублей
В Татарстане вводится дополнительная мера поддержки студентов-целевиков, обучающихся в вузах по педагогическим направлениям. Им будут выплачиваться специальные стипендии, сообщили в Минфине республики.
Стипендии в размере 15 тысяч рублей будут назначены студентам, обучающимся по программам высшего образования с педагогическим профилем и заключившим договор о целевом обучении. Согласно договору, после окончания вуза выпускники обязаны отработать не менее пяти лет в муниципальных образовательных организациях Татарстана по специальности, полученной в процессе обучения.
Выплаты стипендий будут производиться на основании результатов промежуточной аттестации. Это позволит поощрять успехи в учебе и мотивировать студентов к дальнейшему совершенствованию.
На реализацию данной программы в бюджете республики предусмотрено 146,6 млн рублей.
С 1 сентября пособие для беременных студенток в России увеличится до 100% регионального прожиточного минимума.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».