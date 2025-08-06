Ушел из жизни народный артист России Владимир Сафронов

Малый театр назвал его «большим мастером и уникальным педагогом»

Народный артист России Владимир Алексеевич Сафронов скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в Государственном академическом Малом театре России, где артист служил на протяжении многих лет.

— В Малый театр пришла печальная новость... не стало народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога! В Малом театре Владимира Алексеевича будет не хватать всем. Его жизнелюбия, звучания его красивого голоса, его выходов на сцену. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Алексеевича. Скорбим вместе со всеми, — говорится в сообщении театра.

Малый театр назвал Сафронова «большим мастером и уникальным педагогом».

Рената Валеева