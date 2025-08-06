Татарстан сэкономил 3 млрд рублей на госзакупках с начала года

Одним из крупнейших проектов стал контракт на строительство первого участка второй линии метро

Фото: Евгения Осипова

С начала 2024 года в Татарстане заключено более 37 тысяч госконтрактов на общую сумму свыше 177,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Госкомитете по закупкам.

Благодаря конкурентным процедурам удалось достичь экономии в размере более 3 млрд рублей, что составляет около 2% от общего объема заключенных сделок. Из этой суммы около 2 млрд рублей сэкономили республиканские заказчики, а примерно 1 млрд рублей — муниципальные.

В Госкомитете по закупкам также отметили положительную динамику в сотрудничестве с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП). За первые шесть месяцев текущего года субъекты МСП заключили свыше 16 тысяч контрактов на общую сумму 12,4 млрд рублей.

— Увеличение объемов контрактов с малым и средним предпринимательством позволяет повысить конкурентоспособность местного бизнеса, создать новые рабочие места и поддержать экономический рост региона. Татарстан занимает третью позицию в стране по объемам заказов у малого бизнеса, — подчеркнул глава Госкомитета Марат Зиатдинов.

Одним из крупнейших проектов, реализованных в рамках госзакупок, стал контракт на строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена — от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Работы общей стоимостью 1,9 млрд рублей выполняет компания «Главстрой Республики Татарстан». Строительство стартовало 28 апреля и по планам будет завершено в январе 2026 года.

Рената Валеева