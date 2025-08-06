Путин поручил правительству сократить выбросы парниковых газов к 2035 году

В указе подчеркивается, что достижение цели должно происходить при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития России

Президент России Владимир Путин подписал указ, поручающий правительству обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% от уровня 1990 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ «О сокращении выбросов парниковых газов в целях реализации Российской Федерацией Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года» направлен на выполнение обязательств России в рамках Парижского соглашения по климату.

Согласно документу, правительство должно обеспечить достижение целевого показателя с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и других естественных экологических систем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом в указе подчеркивается, что достижение цели должно происходить при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития России и ее недискриминационного доступа к оборудованию и технологиям, необходимым для сокращения или предотвращения выбросов парниковых газов, а также для увеличения их поглощения.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

По итогам 2024 года может быть установлен новый рекорд по годовому приросту концентрации двуокиси углерода (СО2) в атмосфере.

Рената Валеева