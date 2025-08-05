Банк России может получить право уничтожать дроны для защиты своих объектов

Согласно предложению, сотрудники Банка России и Росинкаса смогут подавлять сигналы управления дронами, а также повреждать или уничтожать их в случае угрозы

Банк России и его дочерняя компания — Российское объединение инкассации (Росинкас) могут получить право сбивать беспилотники, угрожающие охраняемым объектам. Это предусмотрено законопроектом, который внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов под руководством Анатолия Аксакова.

Согласно предложению, сотрудники Банка России и Росинкаса смогут подавлять сигналы управления дронами, а также повреждать или уничтожать их в случае угрозы. Авторы законопроекта уточняют, что это необходимо для защиты объектов банка на фоне увеличения атак с использованием беспилотников.

В пояснительной записке к законопроекту говорится: «Стабильность и непрерывность функционирования объектов Банка России, включая критически важные элементы платежной инфраструктуры, имеют стратегическое значение для устойчивости финансового рынка и безопасности государства».

Напомним, что в России создадут цифровой кадастр оружия с электронными паспортами.



Анастасия Фартыгина