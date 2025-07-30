Татарстан вошел в топ-4 регионов России по вводу ИЖС

Регион достиг показателя в 1,7 млн кв. м, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года

Фото: Мария Зверева

В России в июне 2025 года зафиксировано снижение объемов ввода жилья на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Росстата, введено в эксплуатацию 7,5 млн кв. м жилья против 9,7 млн кв. м в июне 2024 года.

По итогам первого полугодия 2025 года регион вошел в топ-4 лидеров по вводу ИЖС, достигнув показателя в 1,7 млн кв. м, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидерами по вводу ИЖС в январе — июне 2025 года стали Московская область (более 5,7 млн кв. м), Краснодарский край (2,1 млн кв. м) и Ленинградская область (2 млн кв. м).

Всего в России в первом полугодии 2025 года введено 52,2 млн кв. м жилья, что на 2,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. При этом доля ИЖС составила 71,5% от общего объема введенного жилья, что говорит о сохраняющейся популярности этого формата у населения.

Выдача ипотеки на ИЖС и покупку домов в России по итогам первого полугодия 2025 года снизилась до 33 тыс. новых кредитов, что на 75% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, в натуральном выражении.



Рената Валеева