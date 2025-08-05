Семин объяснил лидерство «Локомотива» в РПЛ по итогам трех туров

«Железнодорожники» одержали три победы из трех на старте турнира

Фото: Динар Фатыхов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил причины лидерства команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) после трех туров. «Железнодорожники» показали стопроцентный результат, одержав три победы из трех на старте турнира.

— «Локомотив» хорошо подготовился к сезону. Хорошее физическое состояние команды, они выполняют черновую работу. Делают это хорошо, как «Локомотив» делал раньше. Эти девять очков закономерны, чудес и случайностей не бывает. Начали в темпе чемпионского сезона-2017/18? Когда-то победы должны быть. Все команды, которые были чемпионами, хотели бы это повторить. Это касается всех команд, — сказал Семин «Спорт-Экспрессу».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Локомотив» лидирует в чемпионате России по итогам трех стартовых туров. Команда Михаила Галактионова набрала девять очков и занимает единоличное первое место в таблице. Еще три клуба имеют в своем активе по семь баллов — самарские «Крылья Советов», калининградская «Балтика» и казанский «Рубин».

В следующем туре «Локомотив» сыграет против «Спартака» на домашнем стадионе в Москве.

Зульфат Шафигуллин