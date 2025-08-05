3,8 тысячи татарстанских семей с детьми улучшили жилищные условия с ипотекой в Сбере

Напомним, что 1 апреля 2025 года Сбербанк запустил выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека на вторичное жилье»

В первом полугодии 2025 года Сбербанк предоставил ипотечные кредиты более чем 6,5 тысячи жителей Татарстана на общую сумму свыше 30,5 млрд рублей. Значительная часть кредитов — 60% — пришлась на льготные программы, среди которых лидирует «Семейная ипотека». Благодаря этой программе 3,8 тысячи семей с детьми смогли купить собственное жилье.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

— Всего за первое полугодие жителям республики выдано свыше 6,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 30 миллиардов рублей. Почти две трети из них приходится на специальные льготные программы, в частности популярную «Семейную ипотеку», позволившую 3,8 тысячи семей приобрести квартиры и дома с минимальными затратами.

Эта программа особенно важна для молодых родителей, стремящихся обеспечить своим детям достойные жилищные условия. Сегодня, наблюдая спрос на такие программы, мы можем уверенно говорить о доверии населения к Сберу как к ответственному помощнику в вопросах улучшения жилищных условий. Кроме того, с апреля 2025 года Сбербанк начал выдавать кредиты по расширенной версии программы «Семейная ипотека на вторичное жилье» в регионах с невысокими темпами нового строительства. Жители ряда малых городов Татарстана могут оформить выгодные условия ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке».

Напомним, что 1 апреля 2025 года Сбербанк запустил выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека на вторичное жилье», которая действует в городах с низким уровнем строительства. В список татарстанских городов вошли Агрыз, Азнакаево, Арск, Бавлы, Болгар, Бугульма, Буинск, Заинск, Иннополис, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши и Чистополь. Подать заявку можно онлайн на Домклик. Подробности и список регионов, участвующих в программе, доступны в Журнале. Оценивайте свои финансовые возможности и риски, а также изучите все условия кредита.

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