В Нью-Йорке убрали персонажа Сниффа с выставки Туве Янссон из-за опасений по поводу расизма

Представители организаторов подтвердили, что иллюстрация была удалена в рамках кураторского решения, чтобы, по их словам, все гости чувствовали себя комфортно

Персонаж из книг Туве Янссон о муми-троллях Снифф. Фото: Скриншот с сайта Helsinki Times

Бруклинская публичная библиотека в Нью-Йорке сняла с выставки о Туве Янссон изображение персонажа Сниффа после жалобы от одного из посетителей, пишет газета Helsinki Times. Он воспринял образ как потенциально расистский. Представители организаторов подтвердили, что иллюстрация была удалена в рамках кураторского решения, чтобы, по их словам, все гости чувствовали себя комфортно.

Выставка Tove Jansson and the Moomins: The Door Is Always Open открылась как первый крупный в США проект, посвященный жизни и творчеству Туве Янссон. В экспозиции представлены рисунки, архивные материалы, биографические справки, а также интерактивные события.

Изменения в оформлении подтвердил генеральный директор компании Moomin Characters, который владеет правами на персонажей Муми-долины. Он сообщил, что библиотека сама обратилась с просьбой убрать изображение после отзыва посетителя. По его словам, организаторы согласились изменить визуальный контент. Он также отметил, что за всю 80-летнюю историю Муми-троллей персонажа Сниффа впервые сочли расистским образом.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Снифф — один из повторяющихся персонажей в книгах, комиксах и анимации о Муми-троллях. Он появляется на сувенирной продукции, в том числе на кружках и фигурках. Героя изображают как мелкого хулигана, который любит розыгрыши и наводит легкий беспорядок, но жители Муми-долины относятся к нему терпеливо. Визуально Сниффа показывают с преувеличенными чертами и хитрой улыбкой. До этого момента его никогда не связывали с расой или этнической принадлежностью.

Решение вызвало недоумение у представителей финской стороны. Директор музея Муми-троллей в Тампере заявила, что была удивлена поступившей жалобой. По ее словам, основа творчества Янссон — идеи терпимости и разнообразия. Она подчеркнула, что в книгах встречаются пугающие персонажи, но это часть структуры мира, где и Снифф не исключение. Он озорной, но не угрожающий. Представитель музея также добавила, что не считает это решение способным повредить репутации всей серии, поскольку читатели хорошо понимают заложенные автором ценности.

В компании, управляющей брендом Муми, поддержали это мнение. Там подтвердили, что не собираются исключать Сниффа из будущих публикаций и продуктов. Его продолжают считать неотъемлемой частью наследия Туве Янссон.

Екатерина Петрова