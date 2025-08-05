Бастрыкин поручил проверить главу СУСК по Челябинской области

В ряде СМИ появились материалы, касающиеся руководителя СУСК России по Челябинской области

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексея Колбасина в связи с публикациями в СМИ о его возможной противоправной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, в ряде СМИ и социальных медиа появились материалы, касающиеся руководителя СУСК России по Челябинской области.

— По поручению председателя Следственного комитета проводится служебная проверка в связи с публикациями, касающимися руководителя СУСК России по Челябинской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что судебные приставы получили исполнительные документы в отношении Алексея Колбасина и других ответчиков о принятии обеспечительных мер на сумму 3,9 млрд рублей. Генпрокуратура подала иск в Пластский горсуд Челябинской области, среди ответчиков значится Алексей Колбасин. По данным правоохранительных органов, речь идет о взыскании ущерба, причиненного природе, на сумму около 3,9 млрд рублей.

Согласно сообщениям, Генпрокуратура в исковых требованиях к главе ООО «Управляющая компания ЮГК» Константину Струкову, выявила, что бизнесмен помогал местным чиновникам, чтобы в дальнейшем оказывать на них влияние. В материалах дела содержатся сведения о том, как Струков по договору аренды передал руководителю регионального управления СК России Колбасину в пользование квартиру в центре Челябинска площадью 121 квадратный метр за 10 тысяч рублей в месяц, в то время как рыночная стоимость аренды аналогичных помещений достигает 100 тысяч рублей.

Рената Валеева