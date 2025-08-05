Бастрыкин назвал страны, чьи граждане участвовали в нападении на Курскую область

Глава СКР отметил, что в ходе вторжения применялось вооружение, предоставленное Украине странами НАТО

Председатель Следкома Александр Бастрыкин назвал ряд стран, граждане которых, по данным следствия, принимали участие в нападении на Курскую область.

— Это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Продолжаем устанавливать их точное количество, — заявил Бастрыкин в интервью KP.RU.

Глава СКР отметил, что в ходе вторжения применялось не только оружие советского и украинского производства, но и вооружение, предоставленное Украине странами НАТО. Среди названных образцов — американские ракетные системы HIMARS, системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, американский армейский тактический ракетный комплекс MGM ATACMS, британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и другое иностранное вооружение.

В июне Бастрыкин заявил о завершении предварительного расследования серии терактов на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях. По его словам, общий ущерб от трех диверсий превысил 1 млрд рублей.

Рената Валеева