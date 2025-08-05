129 малых городов России могут исчезнуть из-за демографических проблем

Наибольшее сокращение наблюдалось в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах

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129 малых городов России, в которых проживают 3,4 миллиона человек, находятся под угрозой исчезновения на фоне отрицательных демографических тенденций и снижения занятости населения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное экспертами РАНХиГС.

В настоящее время в городах с населением менее 50 тысяч человек проживает более 3,4 млн человек. За последние 10 лет численность населения в этих городах сократилась на 314,5 тысячи человек. Наибольшее сокращение наблюдалось в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах.

Авторы исследования отмечают, что наиболее уязвимыми являются населенные пункты Брянской, Новгородской, Кировской областей и Красноярского края.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Основными причинами, приводящими к сокращению населения, эксперты называют нехватку внутренних ресурсов для развития, сложность в распределении внешних ресурсов из-за большого количества малых городов, снижение занятости и уменьшение числа представителей малого и среднего бизнеса.

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Рената Валеева