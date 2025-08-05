Автобус из ЛНР врезался в пункт взимания платы на пути в Москву — пострадали 30 человек

Предварительной причиной ДТП называют сильный туман, ограничивающий видимость на дороге

В Тульской области на 228-м км трассы М-4 сегодня, 5 августа, в 6:45 произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту «Стаханов (ЛНР) — Москва». Автобус, в котором находилось 48 человек, врезался в пункт взимания платы. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Среди пострадавших есть дети.

Глава пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрей Ярцев сообщил, что на данный момент известно о более чем 30 пострадавших. Предварительной причиной ДТП называют сильный туман, ограничивающий видимость на дороге.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что для пассажиров автобуса организован пункт временного размещения, где они обеспечены горячим питанием. В ближайшее время планируется организовать доставку пассажиров к конечным пунктам назначения.



Рената Валеева