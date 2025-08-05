Новости общества

09:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Автобус из ЛНР врезался в пункт взимания платы на пути в Москву — пострадали 30 человек

09:50, 05.08.2025

Предварительной причиной ДТП называют сильный туман, ограничивающий видимость на дороге

Автобус из ЛНР врезался в пункт взимания платы на пути в Москву — пострадали 30 человек
Фото: взято из телеграм-канала Дмитрия Миляева

В Тульской области на 228-м км трассы М-4 сегодня, 5 августа, в 6:45 произошло ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту «Стаханов (ЛНР) — Москва». Автобус, в котором находилось 48 человек, врезался в пункт взимания платы. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Среди пострадавших есть дети.

Глава пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрей Ярцев сообщил, что на данный момент известно о более чем 30 пострадавших. Предварительной причиной ДТП называют сильный туман, ограничивающий видимость на дороге.

взято с сайта tularegion.ru

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что для пассажиров автобуса организован пункт временного размещения, где они обеспечены горячим питанием. В ближайшее время планируется организовать доставку пассажиров к конечным пунктам назначения.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также