В «Рубине» сообщили о состоянии игрока, покинувшего поле на носилках

В понедельник «Рубин» одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1

Фото: Динар Фатыхов

Игрок казанского «Рубина» Илья Рожков, получивший повреждение в матче против «Сочи», сумел самостоятельно покинуть раздевалку после игры, несмотря на вынужденный уход с поля на носилках. Об этом сообщил главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

В понедельник «Рубин» одержал победу над «Сочи» со счетом 2:1 в рамках третьего тура РПЛ. Рожков покинул поле на 59-й минуте после столкновения с соперником, что потребовало его эвакуации с поля на электрокаре.

— Он ушел на своих ногах из раздевалки, — сообщил Рахимов на послематчевой пресс-конференции, подчеркнув стойкость футболиста.

Тренер также отметил важность ротации в команде, а также призвал к реалистичной оценке перспектив «Рубина».

— У нас есть обойма, она бьется, сражается, но рано или поздно начнется спад. Человек не может жить на максимуме всегда. Кто-то где-то заболеет. Я этого боюсь больше всего. Им нужно дать возможность упасть и потом поднимать. Я не летаю в облаках. Поэтому говорю, что если вы проиграете, то ничего страшного, — приводит слова Рахимова сайт «Рубина».

Рената Валеева