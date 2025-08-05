Пожар в Елабужском районе унес жизни двух человек

В ходе разбора сгоревших конструкций спасатели обнаружили тела мужчины 65 лет и женщины 58 лет

В результате пожара в деревне Сосновый Юраш Елабужского района погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о возгорании частной бани по улице Т. Гиззата поступило в экстренные службы. По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что горит баня размерами 3х4 метра по всей площади. Баня, выполненная из шлакоблоков, с двухскатной кровлей из профлиста, была электрифицирована, но не газифицирована и отапливалась печью.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ходе разбора сгоревших конструкций спасатели обнаружили тела двух погибших — мужчины 65 лет и женщины 58 лет.

Рената Валеева