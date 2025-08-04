Акции «Татнефти» подорожали на фоне роста российского рынка

Это произошло на фоне коррекции после недавнего снижения и позитивных ожиданий от визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию

Фото: Артем Дергунов

Российский рынок акций начал неделю с роста, индекс «Мосбиржи» поднялся до 2773,85 пункта, увеличившись на 1,68%. Это произошло на фоне коррекции после недавнего снижения и позитивных ожиданий от визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, пишет Интерфакс.

Основными драйверами роста стали акции крупных компаний. Лидерами по увеличению цен стали «НОВАТЭК» (+4%), «Газпром» (+3,1%) и «Полюс» (+3%). Акции «Татнефти» также показали положительную динамику, увеличившись на 0,9%.

Несмотря на общий рост, рынок сталкивается с некоторыми вызовами. Цены на нефть снизились, фьючерсы на Brent упали до $69 за баррель, а также существуют опасения по поводу новых санкций США против торговых партнеров России.

Индекс РТС также продемонстрировал положительную динамику, повысившись на 2,52% и составив 1096,75 пункта. Большинство «голубых фишек» на «Мосбирже» показали рост в пределах 2,4%.



Анастасия Фартыгина