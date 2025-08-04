В зоопарке Казани родился пятнистый олененок
Олененок значительно темнее своих июньских брата и сестры
В казанском зоопарке «Река Замбези» появился на свет пятнистый олененок. Малыш, родившийся 20 июля, оказался мальчиком. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
— Олененок значительно темнее своих июньских брата и сестры, будто решил выделиться среди толпы, — отметили в пресс-службе.
Напомним, что 3 июня Рустам Минниханов, раис Татарстана, посетил зоопарк и поручил разработать концепцию исторической части зооботсада. Для этого Институту развития городов Татарстана совместно с ГУП «Татинвестгражданпроект» было предложено изучить мировой и российский опыт. В июле также начался конкурс на должность нового директора зоопарка.
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