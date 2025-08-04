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Центробанк России: новостной индекс в сфере экономики в июле стал выше

17:36, 04.08.2025

По сравнению с июнем индекс вырос на 0,12 пункта, сохранив позицию средних значений последних двух лет

Центробанк России: новостной индекс в сфере экономики в июле стал выше
Фото: Максим Платонов

С июня по июль оценка новостного индекса выросла с 0,97 до 1,09 пункта. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Это косвенно свидетельствует о сохранении положительной экономической динамики в целом по экономике и в начале III квартала 2025 года», — сказано в документе.

Причинами для положительной динамики роста индекса стали новостные материалы о снижении инфляционного давления, а также о нормализации ситуации на рынке труда. В целом именно положительные новости о нормализации роста общего уровня цен на товары и услуги являются начиная с марта ключевой темой для повышения новостного индекса. Также свою роль позитивного фактора сыграли и новости о росте экономики Китая во втором квартале, которые оказались выше ожиданий.

Негативно повлияли и, как результат, сдержали рост индекса информационные сообщения о временном сокращении выпуска и ухудшении настроений в промышленном бизнесе, а также снижении продаж малого и среднего предпринимательства. В июне же новости о промышленности работали в обратную сторону — они были в числе положительных на тепловой карте вкладов тем в динамику оценки новостного индекса.

Помимо этого, темы из банковского и экономического секторов продолжают вносить негативный вклад в оценку новостного индекса. В июле этими темами стали новости об увеличении доли просроченных задолженностей населения по кредитам, сокращении ввода жилья и индексации тарифов ЖКХ.

Ранее «Реальное время» писало, что рубль стал самой укрепившейся валютой мира по отношению к доллару.

Наталья Жирнова

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