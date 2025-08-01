Рубль стал самой укрепившейся валютой мира по отношению к доллару

Этот показатель значительно опережает результаты других валют, вошедших в тройку лидеров: шведской и чешской крон

Фото: Артем Дергунов

Российский рубль стал лидером среди мировых валют по темпам укрепления по отношению к доллару США за период с января по июль 2025 года. Согласно анализу данных биржевых площадок, проведенному РИА «Новости», стоимость рубля к американской валюте выросла на впечатляющие 42,3%.

Этот показатель значительно опережает результаты других валют, вошедших в тройку лидеров: шведской кроны (13,4%) и чешской кроны (13,3%).

В топ-5 наиболее укрепившихся по отношению к доллару национальных валют также вошли венгерский форинт (11,9%) и швейцарский франк (11,5%). Кроме того, более чем на 10% к доллару с начала года подорожали норвежская крона, мексиканское песо, польский злотый, датская крона, евро и бразильский реал.

Антилидером рейтинга стало аргентинское песо, стоимость которого к доллару упала на 28% с конца прошлого года. Значительно меньшее снижение зафиксировано у турецкой лиры (13,1%) и вьетнамского донга (2,7%).



Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля составила 16,44% годовых.

Рената Валеева