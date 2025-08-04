РФС не будет вводить отдельный штраф за кричалку против «Зенита»

Дисциплинарный регламент не может быть изменен по ходу сезона

Фото: Динар Фатыхов

Российский футбольный союз (РФС) не будет вводить отдельный штраф за кричалку болельщиков против «Зенита». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Дисциплинарный регламент РФС не может быть изменен по ходу футбольного сезона. Клубы подвергаются штрафу по статье 112 «Скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений».

Речь идет про скандирование болельщиками кричалки «Зенит» — позор российского футбола».



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На прошлой неделе РФС за подобное нарушение наказал казанский «Рубин» по итогам игры с петербургским клубом. В ближайшее время аналогичное наказание может получить грозненский «Ахмат».

КДК РФС регулярно наказывает клубы, чьи болельщики допускают подобные нарушения. В сентябре 2024 года Артур Григорьянц пригрозил закрытием сектора на домашнем стадионе ЦСКА в случае повторного нарушения. Впервые кричалку озвучили болельщики воронежского «Факела» в матче с «Зенитом» в сезоне-2023/24.

Зульфат Шафигуллин