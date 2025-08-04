РФС не будет вводить отдельный штраф за кричалку против «Зенита»
Дисциплинарный регламент не может быть изменен по ходу сезона
Российский футбольный союз (РФС) не будет вводить отдельный штраф за кричалку болельщиков против «Зенита». Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Дисциплинарный регламент РФС не может быть изменен по ходу футбольного сезона. Клубы подвергаются штрафу по статье 112 «Скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений».
Речь идет про скандирование болельщиками кричалки «Зенит» — позор российского футбола».
На прошлой неделе РФС за подобное нарушение наказал казанский «Рубин» по итогам игры с петербургским клубом. В ближайшее время аналогичное наказание может получить грозненский «Ахмат».
КДК РФС регулярно наказывает клубы, чьи болельщики допускают подобные нарушения. В сентябре 2024 года Артур Григорьянц пригрозил закрытием сектора на домашнем стадионе ЦСКА в случае повторного нарушения. Впервые кричалку озвучили болельщики воронежского «Факела» в матче с «Зенитом» в сезоне-2023/24.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».