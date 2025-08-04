Кардиолог призывает проходить обследования, чтобы избежать внезапной смерти

Клинический минимум включает ЭКГ, после чего пациента могут направить на УЗИ или суточный мониторинг сердца

Фото: Салават Камалетдинов

Кардиолог Екатерина Князева призывает спортсменов серьезно относиться к медицинским обследованиям после двух случаев гибели участников спортивных соревнований. В своем комментарии она подчеркнула важность профилактики внезапной сердечной смерти. Об этом сообщило ИА «Время Н».

— Самыми распространенными причинами внезапной сердечной смерти являются ишемическая болезнь сердца и кардиомиопатия. У молодых людей к этому добавляются наследственные аритмогенные синдромы, а у детей — врожденные пороки сердца, — объяснила врач.

Князева уточнила, что для профилактики важно не только обследование пациента, но и сбор анамнеза у его семьи. «Красными флагами» могут быть случаи внезапной смерти в возрасте до 40 лет у ближайших родственников.

Она также рассказала о необходимых обследованиях: «Клинический минимум включает ЭКГ, после чего пациента могут направить на УЗИ или суточный мониторинг сердца. Базовых обследований и сбора анамнеза будет достаточно для осмотра перед соревнованиями».

Важно уточнить, что такие обследования проводятся бесплатно в рамках диспансеризации. Каждый год в мире фиксируется 200—250 тыс. случаев внезапной сердечной смерти, причем мужчины умирают чаще.

Накануне врач-кардиолог назвала причины сердечно-сосудистых заболеваний у молодых.



Анастасия Фартыгина