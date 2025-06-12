Врач-кардиолог назвала причины сердечно-сосудистых заболеваний у молодых

Врач-кардиолог Александра Лузина рассказала о причинах, по которым у молодых людей все чаще диагностируют серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Она отметила, что проблемы с сердцем могут быть вызваны как наследственным фактором, так и образом жизни.

Главными факторами риска Лузина назвала повышенное давление, курение, малоподвижный образ жизни, стресс, избыточный вес и большое количество животных жиров в рационе. Она призвала не ждать тревожных симптомов, а заранее позаботиться о здоровье сердца.

Кардиолог рекомендовала заниматься аэробными нагрузками: ходьбой, плаванием, катанием на велосипеде, танцами и регулярными прогулками. Она также подчеркнула важность своевременного прохождения обследований и внимания к сигналам организма, таким как снижение зрения, одышка, перебои в сердце и боли в груди.

