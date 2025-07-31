В Казани завершен ремонт улицы Воровского в рамках нацпроекта

Для повышения безопасности дорожного движения установлены 32 дорожных знака и 72 метра пешеходных ограждений, а также нанесена новая дорожная разметка

В Казани завершился ремонт улицы Воровского, который проводился в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновленная улица протяженностью 0,7 км находится в Ново-Савиновском районе и имеет две полосы движения. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.

На участке уложили новый асфальт из высокопрочного материала ЩМА-16 на площади более 12 тыс. кв. м. Также отремонтированы тротуары общей площадью свыше 2,7 тыс. кв. м. Дорожники заменили 1 574 погонных метра бортового камня и 1 988 погонных метров тротуарного бортового камня.

Для повышения безопасности дорожного движения установлены 32 дорожных знака и 72 метра пешеходных ограждений, а также нанесена новая дорожная разметка. Работы выполнила подрядная организация ООО «Автодорстрой».

Накануне в Московском районе Казани завершены масштабные работы по ремонту улицы Декабристов. Обновленный участок протяженностью 0,9 километра пролегает от улицы Воровского до улицы Восстания.



Анастасия Фартыгина