В Татарстане и Казани 5 августа ожидаются грозы, ливни и град
ГУ МЧС России по Татарстану предупредило жителей и гостей республики о неблагоприятных погодных условиях
ГУ МЧС России по Татарстану предупредило жителей и гостей республики о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются ночью и днем.
По прогнозам синоптиков, на территории республики и в Казани ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, а также локальные ливни и град местами.
В связи с этим МЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности.
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