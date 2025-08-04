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В Татарстане и Казани 5 августа ожидаются грозы, ливни и град

12:49, 04.08.2025

ГУ МЧС России по Татарстану предупредило жителей и гостей республики о неблагоприятных погодных условиях

В Татарстане и Казани 5 августа ожидаются грозы, ливни и град
Фото: Дарья Пинегина

ГУ МЧС России по Татарстану предупредило жителей и гостей республики о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются ночью и днем.

По прогнозам синоптиков, на территории республики и в Казани ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, а также локальные ливни и град местами.

В связи с этим МЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности.

Рената Валеева

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