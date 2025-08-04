Суэцкий канал выразил надежду на заключение партнерского соглашения с Россией

Глава администрации подчеркнул, что канал придерживается нейтральной позиции и относится ко всем государствам одинаково

Фото: Динар Фатыхов

Суэцкий канал заинтересован в установлении партнерских отношений с Россией. Об этом заявил глава администрации канала Усама Рабиа в интервью РИА «Новости».

— В настоящее время [у России] партнерства с Суэцким каналом нет, есть партнерство с экономической зоной Суэцкого канала на востоке Порт-Саида. Мы надеемся на это [договор о партнерстве], — сказал Рабиа.

Глава администрации канала подчеркнул, что Суэцкий канал придерживается нейтральной позиции и относится ко всем государствам одинаково, не вмешиваясь в политические вопросы.

Стоит отметить, что между Россией и Египтом уже действует соглашение о создании российской промышленной зоны (РПЗ) в районе Суэцкого канала, подписанное в мае 2018 года. Проект предполагает создание двух участков РПЗ — в районе Айн-Сохны и в восточной части Порт-Саида.

В марте 2023 года было подписано дополнительное соглашение, позволяющее российским компаниям-резидентам продавать произведенную продукцию не только в третьи страны, но и на египетском рынке. Минпромторг сообщал в октябре 2023 года, что реализация проекта идет по плану, строительство первых объектов запланировано на 2024 год, а общая сумма поддержки РПЗ до 2026 года составит 9,5 млрд рублей.



Рената Валеева