Заводы «Соллерс», включая «Алабугу», возобновили работу после корпоративного отпуска

Отгрузка готовой продукции осуществляется в штатном режиме

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«Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ), «Соллерс Алабуга» и «Заволжский моторный завод», входящие в ГК «Соллерс», вышли из ежегодного планового корпоративного отпуска и возобновили работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

Отгрузка готовой продукции осуществляется в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, во время остановки производства на площадках проводилось техническое обслуживание оборудования и реализовывались мероприятия в рамках инвестиционных проектов. Это позволит обеспечить дальнейшую эффективную работу предприятий и повысить качество выпускаемой продукции.

В начале августа пресс-служба «Соллерс» также сообщила, что УАЗ после выхода из отпуска продолжит работу по общефедеральному пятидневному графику.

Стоит отметить, что другие крупные автомобильные предприятия России, такие как ЛиАЗ, КАМАЗ и ГАЗ, перешли на четырехдневную рабочую неделю в июле и августе, что подчеркивает важность возобновления стабильной работы заводов «Соллерс» для поддержания объемов производства в отрасли.

Рената Валеева