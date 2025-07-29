«Соллерс Алабуга» ушел в корпоративный отпуск в конце июля

Ранее о корпоративном отпуске в период с конца июля до середины августа объявили АвтоВАЗ, «Автозавод Санкт-Петербург» и Павловский автобусный завод

Фото: Реальное время

Завод «Соллерс Алабуга» в Елабуге, а также Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) отправляются в ежегодный плановый корпоративный отпуск с 28 июля по 4 августа. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе группы «Соллерс».

— На Ульяновском автомобильном заводе и «Соллерс Алабуга» ежегодный плановый корпоративный отпуск продлится с 28 июля по 4 августа. В это время на производственных площадках будет проведено техническое обслуживание оборудования и реализованы мероприятия в рамках инвестиционных проектов, — говорится в сообщении автомобильной группы.

Также на эти даты приостановит работу Заволжский моторный завод (ЗМЗ), производящий автокомпоненты для предприятий «Соллерс».

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее о корпоративном отпуске в период с конца июля до середины августа объявили АвтоВАЗ, «Автозавод Санкт-Петербург» и Павловский автобусный завод.

«Соллерс» — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и «Соллерс Комтранс»), Елабуге («Соллерс Алабуга»), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке («Автомобильные индустриальные технологии»).

Рената Валеева