В прокуратуре Татарстана заработала «горячая линия» по вопросам уголовно-процессуального законодательства

Любой житель республики может обратиться за консультацией по телефону

Фото: Мария Зверева

Прокуратура Татарстана сообщила об открытии «горячей линии» для консультаций граждан по вопросам соблюдения правоохранительными органами уголовно-процессуального законодательства.

Любой житель республики может обратиться за консультацией по телефону 8 (843) 216-77-70.

«Горячая линия» будет работать до конца августа, звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу — с 9:00 до 16:45, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

С 1 августа в Татарстане начала работу горячая линия, посвященная вопросам образования.

Рената Валеева