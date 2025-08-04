В Кабардино-Балкарии уничтожены трое боевиков

На требование сдаться боевики открыли огонь из огнестрельного оружия, в результате чего были ликвидированы ответным огнем

В Кабардино-Балкарской Республике силовики пресекли подготовку террористического акта, ликвидировав трех боевиков, планировавших нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает СКР.



В ночь на 1 августа на окраине селения Исламей Баксанского района КБР в автомобиле были обнаружены трое вооруженных мужчин. На требование сдаться боевики открыли огонь из огнестрельного оружия, в результате чего были ликвидированы ответным огнем.

— Потерь среди личного состава правоохранительных органов не допущено, — подчеркнули в ФСБ.

На месте происшествия обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, самодельные взрывные устройства и боеприпасы. Назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Рената Валеева