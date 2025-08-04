В сочинском аэропорту задерживаются несколько рейсов в Казань и Нижнекамск
Наиболее значительная задержка коснулась рейса SU-2905 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Казани в Сочи
В казанском аэропорту наблюдаются задержки в расписании авиарейсов, вызванные, по предварительной информации, техническими причинами и погодными условиями в других аэропортах.
Наиболее значительная задержка коснулась рейса SU-2905 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Казани в Сочи. Изначально запланированный на 9:50 утра вылет перенесен на 18:00, что составляет задержку почти в восемь с половиной часов.
По данным официального табло сочинского аэропорта, аналогичная ситуация произошла с рейсом SU-2904 «Аэрофлота», который должен был прибыть в Казань из Сочи в 05:20, однако прибудет только в 13:55.
Задержан также рейс N4-411 авиакомпании «Северный ветер» в Казань, вылет которого из Сочи перенесен с 14:15 на 17:05.
Кроме того, на час перенесен вылет рейса DP-353 авиакомпании «Победа» в Нижнекамск, который отправится в 16:00 вместо запланированных 15:00.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил значительно снизить цены на питание в аэропортах, если они будут закрыты более чем на три часа.
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