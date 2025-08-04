Сегодня в Татарстане ожидается до +34 градусов
Местами кратковременный дождь, гроза, локально возможен град
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально возможен град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер восточный, юго-восточный 5—10 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +19 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +29 до +34 градусов, в Казани — от +30 до +32 градусов.
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