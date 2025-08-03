В Пулково из-за ограничений задержаны десятки рейсов, в том числе четыре из Казани
Временные ограничения ввели на прием и отправку самолетов, что привело к задержке более 30 рейсов и отмене еще пяти
В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, что привело к задержке более 30 рейсов и отмене еще пяти. Среди задержанных рейсов — четыре из Казани, согласно информации на табло.
Пресс-служба Росавиации сообщила, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. В авиагавани действует режим «Ковер».
По состоянию на утро 3 августа задержаны следующие рейсы в Казань:
- N4 243, B2 2113 (Nordwind Airlines, Белавиа);
- FV 6593, SU 6593 (Россия, Аэрофлот);
- N4 245, B2 2115 (Nordwind Airlines, Белавиа).
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