В Пулково из-за ограничений задержаны десятки рейсов, в том числе четыре из Казани

Временные ограничения ввели на прием и отправку самолетов, что привело к задержке более 30 рейсов и отмене еще пяти

Фото: Максим Платонов

В петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, что привело к задержке более 30 рейсов и отмене еще пяти. Среди задержанных рейсов — четыре из Казани, согласно информации на табло.

Пресс-служба Росавиации сообщила, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. В авиагавани действует режим «Ковер».

По состоянию на утро 3 августа задержаны следующие рейсы в Казань:

N4 243, B2 2113 (Nordwind Airlines, Белавиа);

FV 6593, SU 6593 (Россия, Аэрофлот);

N4 245, B2 2115 (Nordwind Airlines, Белавиа).



Анастасия Фартыгина