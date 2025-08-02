В России за сутки потушено 66 лесных пожаров в 20 регионах
Работы по тушению 117 пожаров в 17 регионах продолжаются
За прошедшие сутки в России потушили 61 лесной пожар в 17 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 117 пожаров.
В борьбе с огнем задействовано 2 992 человека, 335 единиц техники и 49 воздушных судов. 100 воздушных судов проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.
Помощь Красноярскому краю, республикам Саха, Тыве и Карелии в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 183 работников ФБУ «Авиалесоохрана».
В четырех регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 59 регионах. Пожароопасный режим ввели в 87 регионах.
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