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В России за сутки потушено 66 лесных пожаров в 20 регионах

17:24, 02.08.2025

Работы по тушению 117 пожаров в 17 регионах продолжаются

В России за сутки потушено 66 лесных пожаров в 20 регионах
Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России потушили 61 лесной пожар в 17 регионах. На данный момент продолжаются работы по тушению 117 пожаров.

В борьбе с огнем задействовано 2 992 человека, 335 единиц техники и 49 воздушных судов. 100 воздушных судов проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Помощь Красноярскому краю, республикам Саха, Тыве и Карелии в стабилизации лесопожарной обстановки оказывают 183 работников ФБУ «Авиалесоохрана».

В четырех регионах введен режим ЧС. Особый противопожарный режим действует в 59 регионах. Пожароопасный режим ввели в 87 регионах.

Анастасия Фартыгина

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