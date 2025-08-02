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В Татарстане за сутки пожарные 9 раз выезжали на тушение пожаров

16:52, 02.08.2025

Специалисты также выезжали по ложным вызовам 9 раз

В Татарстане за сутки пожарные 9 раз выезжали на тушение пожаров
Фото: Реальное время

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 1 августа, 9 раз выезжали на тушение пожаров, семь из них — в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

  • По данным ведомства, пожарные также 9 раз выезжали по ложным вызовам: 10 раз — на взаимодействие с другими службами и 10 раз — для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировано.

Также сегодня в Казани на Волге произошло столкновение двух катеров, в результате которого пострадали два человека. Инцидент случился недалеко от водномоторного клуба на улице Брюсова.

Анастасия Фартыгина

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