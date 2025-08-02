Корабль Crew Dragon с российским космонавтом успешно пристыковался к МКС

В составе миссии Crew-11, помимо Платонова, находятся американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман и астронавт японского космического агентства Кимия Юи.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Олегом Платоновым на борту успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

В составе миссии Crew-11, помимо Платонова, находятся американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман, а также астронавт японского космического агентства JAXA Кимия Юи.

Запуск Crew Dragon был запланирован на 31 июля, но из-за плохой погоды его перенесли.

«Роскосмос» и NASA продолжают сотрудничество в рамках программы МКС, осуществляя перекрестные полеты. Это означает, что американские астронавты летают на российских «Союзах», а российские космонавты — на американских кораблях Crew Dragon. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что соглашение о перекрестных полетах будет продлено на период после 2026 года.

Также «Роскосмос» предложил NASA расширить сотрудничество в рамках проектов, не подпадающих под санкции. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов после встречи с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи. Это первая встреча руководителей космических ведомств России и США за восемь лет.



Анастасия Фартыгина