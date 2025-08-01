Роскосмос предложил NASA расширить сотрудничество по проектам, не подпадающим под санкции

Гендиректор Роскосмоса уточнил, что несмотря на сильное санкционное давление, сотрудничество в области пилотируемого космоса остается возможным

Роскосмос предложил NASA расширить сотрудничество в рамках проектов, не подпадающих под санкции. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов после встречи с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи. Это первая встреча руководителей космических ведомств России и США за восемь лет, пишет ТАСС.

Баканов уточнил, что несмотря на сильное санкционное давление, сотрудничество в области пилотируемого космоса остается возможным.

— Мы предлагаем максимально расширять взаимодействие в рамках тех проектов, которые не попали под санкции, — сказал он.

Даффи подтвердил готовность продлить соглашение о перекрестных полетах на Международной космической станции (МКС).

Реальное время / realnoevremya.ru

— Важно было принципиально договориться об этом, — добавил Баканов. Он также сообщил, что обсуждались вопросы работы на МКС, лунные программы и освоение дальнего космоса.

Кроме того, Баканов прокомментировал ситуацию с утечками в российском сегменте МКС, уточнив, что они сократились в десять раз с марта по июль. Он заверил, что утечки не влияют на жизнеобеспечение станции.

Напомним, что Россия и США будут сотрудничать по программе Международной космической станции (МКС) как минимум до 2030 года.



Анастасия Фартыгина