Минфин перенес выплаты софинансирования по программе долгосрочных сбережений на 2025 год

В Минфине пояснили, что в настоящее время ведется работа по «техническому выделению» средств из федерального бюджета

Минфин перенес сроки выплаты первого транша софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС) на период до сентября 2025 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение министерства. Изначально предполагалось, что средства поступят на счета граждан в начале августа текущего года.

В Минфине пояснили, что в настоящее время ведется работа по «техническому выделению» средств из федерального бюджета. По оценкам министерства, объем первого транша софинансирования за взносы, перечисленные в 2024 году, составит более 51 млрд рублей.

Действующее постановление правительства предусматривает, что размер софинансирования для каждого участника программы определяет Национальный расчетный депозитарий (НРД). После расчетов субсидия направляется госкомпании «Дом.РФ», а затем переводится в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

В НПФ Сбербанка ранее сообщали, что их клиенты «впервые увидели информацию о размере государственного софинансирования», однако отметили, что фактическое поступление средств на счета произойдет «после завершения всех регламентных процедур».

Источники РБК на пенсионном рынке объясняют задержку «нарушением внутренних процедур» и процесса согласования между ведомствами. Факт неполучения софинансирования подтверждают и владельцы ПДС, которых уведомили о переносе сроков на август.

Несмотря на задержку, эксперты считают ее некритичной для клиентов ПДС, поскольку единственным последствием является недополученный инвестиционный доход за один месяц. Средства софинансирования инвестируются наравне с личными взносами граждан.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Программа долгосрочных сбережений заработала в январе 2024 года и позволяет гражданам получать налоговые вычеты, разморозить средства накопительной пенсии и получать софинансирование взносов от государства в течение 10 лет. Размер софинансирования зависит от дохода гражданина:

доход до 80 тыс. руб./месяц: государство добавляет 100% к взносам до 36 тыс. руб. в год;

доход 80—150 тыс. руб./месяц: государство добавляет 50% к взносам до 72 тыс. руб. в год;

доход свыше 150 тыс. руб./месяц: государство добавляет 25% к взносам до 144 тыс. руб. в год.

По данным Банка России, на 30 июня 2025 года количество участников ПДС превысило 5,4 млн человек, а общий объем привлеченных средств составил 414 млрд рублей. Софинансирование от государства полагается 2,8 млн участникам, которые присоединились к программе до конца 2024 года.

Рената Валеева