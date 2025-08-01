Трамп назвал «российское вмешательство» крупнейшим скандалом в истории США

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что распространение демократами ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года является крупнейшим скандалом в американской истории, и потребовал привлечь виновных к ответственности. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

По словам Трампа, теперь «в полной мере неопровержимо», что версии об оказании ему поддержки на выборах со стороны России были лишь домыслами.

— Есть факты, [это написано] черным по белому, — добавил он, ссылаясь на недавно опубликованные в США документы, указывающие на несостоятельность этих утверждений.

— Это крупнейший скандал в американской истории. Те, кто совершил это преступление, должны заплатить высокую цену. Нельзя допустить того, чтобы подобное повторилось в нашей стране, — подчеркнул Трамп.

Напомним, что Трамп ранее неоднократно заявлял, что распространение упомянутой заведомо ложной информации было «преступлением века» и создало серьезную угрозу для США.

22 июля Трамп сослался на отчет, подготовленный аппаратом директора Национальной разведки США Тулси Габбард и опубликованный 18 июля, в котором утверждается, что администрация 44-го президента США Барака Обамы после победы республиканца Трампа на выборах в 2016 году фактически сфабриковала разведывательные данные, якобы свидетельствовавшие о вмешательстве России в избирательный процесс.

Габбард утверждает, что за несколько месяцев до выборов разведка США была единодушна: Россия не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Однако в декабре 2016 года администрация Обамы дала указание подготовить новый доклад, противоречащий прежним оценкам, и изъяла ключевой вывод о том, что Россия не повлияла на итоги выборов.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В апреле 2019 года Минюст США обнародовал итоговый доклад Мюллера, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.

Рената Валеева