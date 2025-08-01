Создатель «Острых козырьков» напишет сценарий для нового фильма о Джеймсе Бонде

Режиссером картины выступит известный канадский режиссер Дени Вильнев

Автор идеи и продюсер культового британского сериала «Острые козырьки» Стивен Найт станет сценаристом нового фильма о легендарном агенте британской разведки Джеймсе Бонде. Об этом сообщает портал Deadline.

Режиссером картины выступит известный канадский режиссер Дени Вильнев, известный по таким фильмам, как «Бегущий по лезвию 2049» и «Дюна».

По информации Deadline, на прошлой неделе Найт встретился с Вильневым и режиссер поддержал решение Amazon MGM Studios, владеющей правами на франшизу, назначить Найта сценаристом.

Информация о том, кто исполнит главную роль в предстоящем фильме, пока держится в секрете.

Серия фильмов о Джеймсе Бонде — одна из самых продолжительных и успешных франшиз в истории кинематографа. Первый фильм, «Доктор Ноу», вышел на экраны в 1962 году. За это время роль агента 007 исполняли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

Последняя серия бондианы, «Не время умирать» (2021) режиссера Кэри Фукунаги, собрала в мировом прокате более $774 миллионов.

В феврале продюсеры серии фильмов о Бонде Барбара Брокколи и Майкл Уилсон передали творческий контроль над франшизой студии Amazon MGM Studios. В апреле Deadline сообщил, что новые продюсеры франшизы Дэвид Хейман и Эми Паскал приступили к работе над следующим фильмом.

Рената Валеева