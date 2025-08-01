Афганские власти отвергли доклад ООН о присутствии террористов в стране

Ранее эксперты ООН представили Совету Безопасности доклад, в котором утверждается, что ИГИЛ* в Афганистане набирает экстремистов через онлайн-платформы

Фото: Динар Фатыхов

Афганское правительство решительно отвергло доклад экспертов ООН, в котором утверждается о возвращении иностранных террористических группировок в Афганистан и усилении позиций ИГИЛ* в стране. Об этом пишет РИА «Новости».

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что в стране нет никаких преступных группировок, а террористические ячейки ИГИЛ* подавлены.

— Мы отвергаем это заявление. С момента прихода Исламского Эмирата к власти никаким преступным или незаконным группам не разрешалось находиться здесь и не будет разрешено впредь. Иностранным группировкам запрещено действовать в Афганистане, и они здесь не присутствуют. Заявления, сделанные такими учреждениями (как ООН, — прим. ред.), носят пропагандистский характер — мы их отвергаем. Они не соответствуют действительности и далеки от реальности, — цитирует Моджахеда новостной портал Ariana news.

Ранее эксперты ООН представили Совету Безопасности доклад, в котором утверждается, что ИГИЛ* в Афганистане набирает экстремистов через онлайн-платформы и представляет собой «самую серьезную угрозу для Европы и Соединенных Штатов». В докладе также выражается «растущая обеспокоенность по поводу возвращения иностранных террористов в Центральную Азию и Афганистан с целью подрыва региональной безопасности».

Согласно докладу экспертов ООН, ИГИЛ* якобы предупредила о возможных нападениях на американцев, а база группировки находится в Афганистане, что противоречит официальной позиции афганских властей.

Начальник генштаба афганской армии Фасихуддин Фитрат назвал спекуляции об ИГИЛ* «частью психологической войны против афганской правящей системы», подчеркнув, что эта террористическая группировка не контролирует никаких территорий в Афганистане.

Рената Валеева