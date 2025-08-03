На проведение ярмарок вакансий в Татарстане выделили 1,4 млн рублей

Первая ярмарка пройдет 26-28 августа, вторая — 17-19 сентября

Фото: Реальное время

На проведение ярмарок вакансий в Татарстане выделили 1,4 млн рублей. Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.

Первая ярмарка пройдет в МВЦ «Казань Экспо» 26-28 августа — на нее планируется потратить 1 млн рублей. Вторая состоится 17-19 сентября и обойдется в 419 тыс. рублей. Еще 24 тыс. рублей направят на изготовление и поставку брендированных футболок-поло.

В рамках рекламной кампании исполнителю предстоит разместить информацию о ярмарке вакансий на местных телеканалах с охватом не менее 300 тыс. человек в день и радиокомпаниях с охватом не менее 500 тыс. человек. Кроме того, объявления опубликуют на площадках «Вконтакте» и Telegram и на территории, где будет проводиться мероприятие. Для участников и посетителей подготовят афиши-объявления, памятки и буклеты-книжки «Гид».



Галия Гарифуллина