В Татарстане на создание мультфильмов на татарском языке выделили почти 1,7 млн рублей

Исполнителю предстоит создать цикл анимационных фильмов «Наследие нашего народа» и короткометражную ленту для детей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на создание мультфильмов на татарском языке выделили почти 1,7 млн рублей. Заказчиком выступает Министерство образования и науки республики. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Исполнителю контракта предстоит создать цикл анимационных фильмов «Наследие нашего народа» и короткометражную ленту. Мультфильмы снимут по мотивам татарского фольклора в формате 2D. Будут подготовлены минимум две серии не короче 30 минут. Их сопроводят субтитрами на русском и английском языках. Целевая аудитория — дети от трех лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В короткометражном фильме длительностью не менее 20 минут будут сниматься не менее пяти человек. Столько же специалистов — режиссер, оператор, звукооператор, администратор, директор картины — войдут в состав съемочной группы.

Напомним, недавно Минпросвещения России утвердило список учебников для изучения татарского языка. В качестве издателей выступают «Магариф-Вакыт», «Просвещение», издательство Академии наук Татарстана и Татарское книжное издательство.

Галия Гарифуллина